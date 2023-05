Más de Uno Monforte de Lemos

Folga dos traballadores do sector do metal con empresas e concesionarios pechados. Unha folta que afecta nesta zona sur a unhas 700 persoas que piden convenio e salario xusto. Falamos desta convocatoria con Xosé Manuel Silva, secretario local da CIG e con Mario Docasar, secretario de accións sindical de CCOO. Contámoslle como vai ser a nova área recreativa con praia fluvial incluida, que proxecta o equipo de goberno para Monforte e que hoxe presentaba o alcalde José Tomé Roca. E vén de presentarse tamén o cartel do IX Festival de Cine que teremos en Monforte do 5 o 9 de xullo. Falamos del cun dos directores do mesmo, con Iván Patiño. E tamén conversamos coa escritora Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa, que hoxe participa en Monforte en varios actos.