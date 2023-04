Más de Uno Monforte de Lemos

Un único premio de 2.800 euros nun sorteo que o CCU de Monforte prepara para o mes de maio. Unha iniciativa para fomento do comercio local da que falamos co xerente da Asociación de Comerciantes, Ángel Folgueira. Luz verde á incorporación o Consorcio Turístico da Ribeira Sacra de cinco novos concellos. Foi nun plen extraordinario que repasamos coa xerente do Consorcio Alexandra Seara. En vésperas de celebrar o Día do Libro falamos coa escritora Arantza Portabales que participa este sábado en Monforte en varias actividades. Entre outros asuntos falamos tamén con David Vázquez, director da curta documental "El último de Arganeo" que se proxecta este venres no Ateneo Casino de Monforte.