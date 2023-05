Más de Uno Monforte de Lemos 29/05/2023

Repasamos resultados da xornada electoral de onte en Monforte conversando co reelixido alcalde José Tomé. Coa candidata do PP Kati Varela, con Germán Vázquez de Esperta Monforte e co candidato do BNG Emilio Sánchez. Recollemos tamén valance do resto dos concellos desta zona sur de Lugo e atendemos a outros asuntos da actualidade máis próxima como o Correlingua que hoxe congregou en Monforte a máis de 400 estudantes e do que falamos con Diego López. Do ámbito deportivo, mantén o Lemos categoría e agradece apoio dende a directiva, José Luis Campos, con él conversamos na recta final do programa.