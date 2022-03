MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 29/03/2022

A adegueira Esther Teijeiro foi pioneira na elaboración de viño ecolóxico na Ribeira Sacra e no resto de Galicia. Pola aposta feita por un modelo de viticultura máis sostible vén de recibir o premio Excelencia Medioambiental 2022 que concede, entre outros, Ecovino e a Universidade de La Rioja. Acompañados do técnico Alfonso Losada, falamos con ela, e tamén con Íñigo Crespo, secretario xeral da entidade promotora dos premios. Máis de 3,2M€ de presuposto terá para o presente exercicio o concello de O Saviñao. Contas que repasamos conversando co rexedor local, Carlos Armesto. Repasamos tamén pleno celebrado no concello de Monforte conversando co voceiro do BNG Emilio Sánchez.