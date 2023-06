MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 27/06/2023

Oito viños da D.O Ribeira Sacra premiados na Cata de Viños de Galicia, entre eles está o premiado como mellor tinto galego, Viña Vella da Sat Virxe dos Remedios. Falamos co adegueiro Juan Carlos Varela no espazo que cada martes adicamos ao sector vitícola no que nos acompaña tamén o técnico Alfonso Losada. Iago Prada é o responsable de protección internacional para Galicia da ONG Provivienda que atende en Monforte a medio cento de demandates de asilo. Conversamos con él para coñecer algo máis da activiade desta orgnización. O TSXG rexeita o recurso do BNG de Pobra do Brollón sobre o erro no rexistro dos resultados electorais. Recollemos valoración do rexedor Xosé Lois Maceda que anuncia que seguirán reclamando por outras vías. Entre outros asuntos repasamos tamén a oferta educativa do IES Río Cabe conversando co director Carlos Parada.