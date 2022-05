MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 27/05/2022

Abrimos programa conversando co alcalde de Quiroga, Julio Álvarez, onde está todo preparado para celebrar o domingo a Mostra do Aceite. A piques de coñecer os viños premiados na Cata organizada polo CRDORS, falamos coa directora técnica, Beatriz Soto, e con dous dos catadores, Alberto Levi, da Asociación Italiana de Sumilleres e Maira Ratón, integrante do Panel de Cata do propio Consello Regulador organizador do evento. E hoxe celébrase o Día Mundial das Urxencias e as Emerxencias, falamos da celebración co xefe do servizo dr. Ramón Muñoz. Melloras para o embarcadoiro dos Chancís reclama Agroma Sober, explica as actuacións que reclaman a voceira desta formación política, Paula Vázquez. Entre outros asuntos, seguimos repasando tapas do concurso que hai en marcha en Monforte, hoxe falamos da proposta do "Rabeno" coa responsable deste establecemento, Libertad González.