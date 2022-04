MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 27/04/2022

Moita emoción na tarde de onte para recibir aos medallistas do Neka e resto da delegación participante no Campionato Mundial de Taekwondo. Escoitamos aos protagonista do recibimento e falamos co adestrador, José María Vega. A Deputación de Lugo ten previsto poñer a funcionar este ano o Centro de Maoires do concello de Ribas de Sil. Un servizo polo que levan agardando varios anos e do que falamos co alcalde Miguel Sotuela. O concello de Monforte renuncia a crear a Fundación Foggia, recuperamos algunhas das explicacións feitas ao respecto no último pleno. Entre outros asuntos falamos do Fancine de Lemos, hoxe foi presentada a oitava edición que se vai celebrar do 6 ó 10 de xullo.