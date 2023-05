Más de Uno Monforte de Lemos 25/05/2023

Repasamos novas da actualidade máis próxima e abrimos programa conversando con Luz Barriga, presidenta da Asociación que promove o V Fest Clásico Ribeira Sacra. Turno hoxe para entrevistar á candidata do PP á Alcaldía de Monforte polo PP, Kati Varela. Con Mercedes Vázquez, falamos do libro que vén de publicar sobre a olivicultura en Galicia. Entre outros asuntos, toca gabinete xurídico con Abogados Vigo 10 e Javier Leiro repasa sentenza do Tribunal Supremo relativa o complemento de maternidade para xubilados.