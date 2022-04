MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 25/04/2022

Unha trintena de asociacións, culturais, veciñais e de montes reclaman poder participar en todos os entes nos que se fale ou decidan asuntos relacionados coa Ribeira Sacra. Xurxo Martínez é membro dunha das Asociacións promotoras da iniciativa e con él repasamos resultados da xuntanza que celebraron este pasado sábado. Falamos de peregrinacións co fotógrafo monfortino Manuel Valcárcel que ten ata o día 1 de maio a exposición "Destino" colgada no Museo das Peregrinacións de Santiago e prepara novos proxectos. E entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, conversamos tamén co voceiro do BNG, Emilio Sánchez, que presenta iniciativas que leva ao pleno que hoxe se celebra en Monforte.