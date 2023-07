Repasamos resultados da xornada electoral e recollemos balance de representantes políticos, entre eles o da secretaria local do PP de Monforte e voceira no concello, Kati Varela, e o do alcalde monfortino e secretario xeral do PSOE, José Tomé Roca que hoxe presentou o programa das Festas de Monforte, nunha rolda de prensa que tamén repasamos. Falamos tamén de piragüismo con Santi Díaz, director técnico do club Quixós que colleitou novos éxitos esta fin de semana.