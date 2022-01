Abrimos programa falando de turismo rural conversando con Francisco Almuiña, presidente da Asociación Ribeira Sacra Rural. Balance de Fitur recollemos tamén do presidente do Consorcio, Luis Fernández Guitián. Repasamos incidencia da Covid no distrito sanitario do Hospital Comarcal conversando con Inma Ramos, directora do citado centro sanitario. Entre outros asuntos, repasamos iniciativas de Esperta Monforte para o pleno do próximo luns, conversando con Germán Vázquez, voceiro do citado grupo.