Más de Uno Monforte de Lemos 23/06/2023

A explanada da Compañía convertida en Parque de Aventuras por xentileza do CCU. Abrimos programa falando desta e outras actividades dos comerciantes conversando co xerente Ángel Folgueira. Con Rebeca Vázquez, directora da Escola de Hostalería de Rosende, repasamos a oferta educativa e novidades que presentan de cara o próximo curso. Repasamos pleno de organización celebrado en Monforte. Sesión que abandonou o Germán Vázquez de Esperta Monforte, explícanos os motivos. Entre outros asuntos repasamos actualidade do concello de O Saviñao conversando co alcalde Carlos Armesto.