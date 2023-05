Más de Uno Monforte de Lemos 23/05/2023

Repasamos novas da actualidade máis próxima. Falamos do oídio no espazo adicado ao sector vitícola cos técnicos Alfonso Losada e Alfonso Lucas. Conversamos co candidato de Esperta Monforte, Germán Vázquez e a número 2 da citada candidatura, Maribel García. Coa presidenta da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago por Valdeorras que, con mobilidade reducida, está percorrendo o Camiño de Inverno acompañada de voluntarios de Discamino como Jaime que nos fala tamén desta experiencia. Con Pablo Blanco, director do Colexio dos Escolapios falamos da Festa Solidaria que preparan para este venres e do concurso de Tic Toc "Patrimonio en Valor", que teñen en marcha para promocionar o propio edificio. Entre outros asuntos, repasamos obxectivos da visita que hoxe fai a Monforte o Secretario Xeral de Reto Demográfico.