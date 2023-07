Más de Uno Monforte de Lemos 20/07/2023

Recta final da campaña electoral, hoxe abrimos programa conversando con José Ramón Gómez Besteiro o candidato do PSOE ao Congreso por Lugo. Satisfeitos os sindicatos convocantes da concentración celebrada diante o Hospital Comarcal de Monforte fai valance Vicente Vázquez de CIG Saúde. Premio Extraordinario de F.P para un alumno do IES A Pinguela. Falamos con Enrique Sampil, director do citado Instituto. Con Xosé Gago, animador socio cultural do concello de Pobra do Brollón, falamos do Festival Brindadeira que preparan para esta fin de semana e como cada xoves temos gabinete xurídico, hoxe acompañados de Héctor Silva coñecemos algo máis da oferta de Abogados Vigo 10.