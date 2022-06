MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 20/06/2022

O CCU de Monforte recupera as noites temáticas e busca modelos para os defiles que está organizando para a noite do xoves ao venres. Falamos con Ángel Folgueira xerente do CCU. Co voceira do grupo municipal do PP, Kati Varela, repasamos iniciativas que levarán ao próximo pleno. Repasamos asamblea do Club Lemos con Óscar López, presidente da citada entidade e entre outros asuntos, repasamos con José María Vega, novos éxitos do novos éxitos do Club de Taekwondo Neka, no Campionato celebrado en Pontevedra onde despediron a mellor tempada da súa historia.