MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 19/09/22

A Festa da Vendima do Saviñao nace con vocación de continuidade, asegura o rexedor local, Carlos Armesto que hoxe fai balance da actividade. Á xeoloxía e orografía do Camiño de Inverno centran as Xornadas Científicas que se van celebrar a próxima fin de semana e que repasamos con Manuel Eiriz, tesoureiro da Asociación promotora. Falamos tamén con José Arias que leva máis dunha dúcia de anos preparando a gran paella coa que despiden as Festas do Carmen en Sober. Entre outros asuntos falamos tamén do cupón que a Once adica este martes a Monforte, concretamente aoo San Mateo, con Manuel Martínez, delegado territorial da Once en Galicia.