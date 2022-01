MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 19/01/2022

Presentado o proxecto de acondicionamento do entorno da presa de A Pinguela no que investirá a Confederación Hidrográfica Miño-Sil uns 700 mil euros. O alcalde de Monforte José Tomé e o presidente da Confederación, José Antonio Quiroga explican que se vai facer no lugar. No espazo "Facendo Empresa", falamos do novo Coworking que se vai poñer en marcha en Expo Lemos e cunha das emprendedoras que ten participando en edicións anteriores, Candi Rodriguez, coa que repasamos o proxecto pioneiro que ten en marcha en Fiolleda. E hoxe reabre as súas portas o Museo do Ferrocarril visitado o pasado ano por unhas 15.000 persoas. Conversamos con Arturo García, o guía destas instalacións. Entre outros asuntos, falamos tamén dos éxitos do Club de Natación de Monforte, co adestrador desta entidade, Emilio Beltrán.