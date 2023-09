MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 18/09/2023

Antes de que remate este mandato Monforte terá praia fluvial. O Alcalde despexa rumores sobre a ubicación e anuncia que será en Ribasaltas. Resumimos que contou José Tomé Roca deste proxecto na rolda de prensa na que vén de presentalo. Hoxe está en Monforte a oficina móbil Acelera PEME da Deputación de Lugo e falamos de obxetivos e destinatarios deste servizo co deputado Pablo Rivera. Esperta Monforte levará ao próximo pleno os problemas de inundacións que teñen os veciños do Barrio do Río, en Gullade, entre outras iniciativas que repasamos co voceiro deste grupo, Germán Vázquez. Sober despide este luns as festas patronais cunha paella xigante para 600 comensais que un ano máis se encarga de elaborar José Aira e con él conversamos na recta final do programa. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima.