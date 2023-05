Más de Uno Monforte de Lemos 18/05/2023

Repasamos novas da actualidade máis próxima e conversamos coa xerente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Alexadra Seara, á que preguntamos, entre outras cousas, sobre as lanzadeiras que agardan poñer a funcionar este verán para desconxestionar o tráfico nos embarcadoiros de Ponte do Sil e Belesar. E entrevistamos aos candidatos do concello de Pantón, Jaime González, cabeza de lista da candidatura independente Avanza Pantón, Roberto Prado candidato do PSOE, Rosana Prieto candidata do BNG e con José Luis Álvarez candidato do PP.