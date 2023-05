Más de Uno Monforte de Lemos 16/05/2023

Un 27% dos fondos europeos que xestiona o GDR Ribeira Sacra Courel foron destinados a iniciativas relacionadas co sector vitivinícola. Falamos delo co xerente deste grupo Martín Alemparte que nos adianta liñas estratéxicas do futuro Leader que van a xestionar. Conversamos cos candidatos á alcaldía do concello de A Pobra do Brollón, Adolfo Rubio candidato do PSOE, Tedy López, candidato do PP e Xosé Lois Maceda, candidata á reelección polo BNG. Jesús Rodríguez é profesor do Colexio de Educación Especial Infanta Elena, e con él falamos do Campionato de Baristas no que participaron alumnos que forman neste centro e que trouxeron medalla para Monforte. E 25 medallas acadou o club Neka no Campionato Provincial de Taekwondo, repasamos resultados co adestrador, José María Vega.