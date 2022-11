MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 14/11/2022

Abrimos programa "Caureleando" pola serra do Courel cos guías Guillermo Díaz e Iván Álvarez, que teñen no outono a época de máis traballo do ano pola riqueza cromática que oferta nesta época o citado territorio ao que, aínda con danos moi visibles, volta a vida ás superficies queimadas. Repasamos proxectos premiados no Concurso Semente Ribeira Sacra coa presidenta desta Asociación, Pilar López, que confirma a continuidade da iniciativa. Entre outros asuntos falamos de Adamo, que facilitará o acceso á fibra óptica de máis de 2.400 familias da Ribeira Sacra, con David Llano, responsable desta empresa para a zona noroeste.