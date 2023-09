MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 13/09/2023

Abrimos programa conversando o presidente e o tesoureiro da Asociación Camiño de Inverno pola Ribeira Sacra, para repasar actividades que van a realizar nas próximas semanas. Non é apta para o consumo a auga da traída municipal no concello de A Pobra do Brollón. Buscamos a última hora sobre este feito conversando co alcalde do citado concello. A Cofradía Europea de Vela investiu hoxe en Monforte a novos cofrades. Un acto que repasamos co presidente da citada entidade. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima.