Más de Uno Monforte de Lemos 13/07/2023

Dous de cada tres profesionais do ámbito sanitario padecen o síndrome de desgaste profesional segundo os resultados dunha enquisa que repasamos co doutor José López Castro, coordinador do servizo de medicina interna no Hospital Comarcal de Monforte.

Os candidatos do PSOE na provincia de Lugo, tanto ao Congreso como ao Senado, centran hoxe a campaña electoral en Monforte. Actos que repasamos co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, xunto a outras novas da actualidade municipal.

Campaña fan tamén pola zona os candidatos do PP e conversamos co candidato ao Senado, Xosé Manuel Barreiro. Como cada xoves temos gabinete xurídico e hoxe con Javier Leiro falamos de roubos e furtos, diferenzas e consecuencias.