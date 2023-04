MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 13/04/2023

Repasamos novas da actualidade máis próxima e conversamos con Emilio Sánchez presentado como candidato do BNG á alcadía de Monforte. A ocupación en Semana Santa na Ribeira Sacra superou as previsións iniciais do Consorcio Turístico; actualizamos datos e repasamos outras novas desta entidade conversanco coa xerente, Alexandra Seara. De intercambio con alumnos do IES A Pinguela, hai 16 alumnos italianos. Falamos desta iniciativa, e doutros proxectos que teñen en marcha no citado centro, co director Enrique Sampil. E como cada xoves toca gabinete xurídico e hoxe Héctor Silva de Abogados Vigo 10 ilústranos sobre marcas e rexistro das mesmas.