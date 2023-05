Más de Uno Monforte de Lemos 12/05/2023

Campaña electoral en marcha. Abrimos programa escoitando declaracións que recollemos dos candidatos á alcaldía do concello de Monforte na tradicional pegada de carteis. Falaremos tamén da enquisa realizada por alumnos da Fundación Educativa Torre de Lemos coa directora, o profesor coordindora da mesma e con 2 das alumnas en representación da trintena que participou da iniciativa. Co xerente do CCU falamos da festa que prepara para este sábado. Repasamos actividades das Asociación Camiño de Inverno con representantes do equipo directivo, e entre outros asuntos, conversamos tamén co xornalista deportivo Tomás Guasch que este domingo pregoará a Mostra dos Viños da Ribeira Sacra de Pantón.