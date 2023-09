MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 11/09/2023

Normalidade en Monforte e comarca no inicio do curso escolar, conversamos coa nova directora do IES Daviña Rey, Raquel Aira, onde aínda conviven con obras e co director do Colexio dos Escolapios, Pablo Blanco, onde empezaron celebrando o 150 aniversario da chegada dos Escolapios a esta cidade. Xa está de volta en Quiroga a familia que o terremoto de Marrocos pillou en Marrakech, falamos coa nai, con Maite Pérez. Entre outros asuntos, falamos tamén do mural que Adif restaura na estación de Monforte atendendo a petición de APATRIGA, danos máis datos desta actuación o presidente desta Asociación Carlos Coto.