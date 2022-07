MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 08/07/2022

Segue avanzando o Fancine de Lemos e seguimos conversando con algúns dos seus protagonistas, niste caso con Javier García, director do Festival de Cinema Fantástico de Murcia, membro do xurado do concurso de curtas do Festival de Monforte, e con Xavi Sánchez, membro do Comité de selección no Festival de Sitges. Entre as curtas seleccionadas para o concurso hai unha do Manuel Valcárcel, PIRO, falamos con él e con Anxo Moure, un dos protagonistas da historia. Coa voceira do PP de Monforte, Kati Varela, repasamos iniciativas que preparan para o próximo pleno. E pleno veñen de celebrar en Pantón, repasamos acordos do mesmo co alcalde José Luis Álvarez. E confirmada Margarita Rodríguez Otero, como pregoeira das Festas Patronais de Monforte. Son entre outros, asuntos que repasamos da actualidade máis próxima.