MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 06/07/2022

Empeza o Festival de Cine de Monforte e falando do mesmo abrimos o programa de hoxe. Repasamos programa do día co subdirector do mesmo, Reinaldo Pereira que nos visita acompañado dun dos fundadores do Museo do Videoxogo de Galicia que trouxo pezas para unha exposición en Monforte para acompañar ao Fancine. O Festival inclúe homenaxe ao coleccionista monfortino José Luis Martínez Montero do que preparou unha peza audiovisual Alejandro García que no programa adianta que recolle este traballo. Co alcalde de Bóveda, José Manuel Arias, falamos do novo sistema de control do consumo de auga. Contámoslle como foi na tarde de onte a visita que fixo a Monforte o Ministro de Agricultura, Luis Planas, e entre outros asuntos, rematamos conversando con Manuel Rodríguez, o cociñeiro do Restaurante da Praia da Coba, distinguido cun "Solete", na Guía Repsol.