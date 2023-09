MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 05/09/2023

Unha vintena de adegas empezaron xa a vendima na Ribeira Sacra. Falamos da campaña do presidente do CR, Antonio Lombardía e co técnico Alfonso Losada. Co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, repasamos novas da actualidade municipal como a actuación que se vai acometer na zona D ou a ampliación do Polígono do Reboredo, entre outras cuestións. E a Cofradía Europea da Vela elixiu Monforte para investir novos cofrades. Coñecemos máis destes actos e dos seus promotores conversando co máximo responsable da CEV, o monfortino Francisco Quiroga.