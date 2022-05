O Albergue de Diomondi inaugurado na tarde de onte acollerá peregrinos a partir da próxima semana. Co alcalde de O Saviñao, Carlos Armesto, repasamos acto celebrado na tarde de onte. E hoxe empezou unha nova campaña de escavacións no Preguntoiro, no concello de Pantón. Falamos dela co arqueólogo Xurxo Ayán. Coa adegueira Puri Díaz, falamos da Feira do Viño de Vilachá de Salvadur e no espazo de Abogados Vigo 10, con Héctor Silva, falamos da herdanza de Lucrecia Foggia.