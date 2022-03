MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 02/03/2022

Un viveiro do concello de Sober ten en marcha un innovador proxecto de elaboración de tepes do que falamos hoxe co xerente da empresa, Iván Prado. Tamén conversamos co piloto Diego Pérez que presenta este sábado equipación e coche co que vai competir este ano. Pasado por auga rematou onte o desfile de entroido en Monforte onde a comparsa dos Xoglares de Lemos resultou ser a máis premiada acumulando premios de varias categorías. Beatriz Vázquez é a directora da Asociación promotora e danos hoxe máis detalles da mesma. E un grupo de persoas recolle en Monforte material para mandar a Ucrania nun comboi que saíra de Vilagarcía. Falamos da iniciativa cunha das promotoras, a profesora Temi Madarnás.