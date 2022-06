MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 01/06/2022

Abrimos programa con novas do ámbito sanitario falando das dúas MIR que elixiron este distrito para completar formación e que hoxe foron presentadas no Centro de Saúde. Con Inma Ramos, directora do Hospital Comarcal repasamos datos das listas de espera, incidencia da Covid e obras feitas no entorno do centro hospitalario a piques de rematar. Repasamos actualidade do concello de Monforte conversando co alcalde, José Tomé Roca. Con Roberto Castro, tenente de alcalde do Concello de Ribas de Sil, falamos da Festa da Cereixa, do Aceite e do Viño que van celebrar esta fin de semana. Entre outros asuntos, seguimos coñecendo propostas do Concurso de Tapas, falamos hoxe con Luisa Armesto a encargada de elaborar petiscos no Restaurante Cardenal.