MÁS DE UNO MONFORTE 30/09/2021

Folga no sector ferroviario. Dos motivos falamos con Antonio Martín Sanchidrián representante do SEMAF, o sindicato convocante. Repasamos temas de actualidade no concello de Monforte conversando co alcalde, José Tomé Roca. Con Estrella Rodríguez directora do CFEA de Monforte falamos de actividade formativa que teñen en marcha. Tamén estrean actividades na delegación en Monforte da Asociación de Loita Contra o Cancro, das que nos fala a psicóloga da Asociación Arancha Vidal. E co avogado Héctor Silva, falamos de delitos contra a intimidade das persoas.