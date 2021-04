MÁS DE UNO MONFORTE 30/04/2021

Sete dos dez docentes do Conservatorio Municipal de Monforte de Lemos asinan un comunicado puntualizando declaracións que nos últimos días se levan feito sobre o conflicto laboral que manteñen co concello. Da situación que repasan nese comunicado falamos cun deses profesores, Andrés Campanario. O Club Lemos estreará o novo Himno o 23 de Maio. Encargáronllo aos Xograres de Lemos e hoxe abrimos programa falando deste encargo con Beatriz Vázquez, directora deste grupo. E o concello de Pantón agarda habilitar unha área de estacionamento para autocarabanas. Foi un dos asuntos do que falaron no pleno que veñen de celebrar e do que falamos co rexedor local, José Luis Álvarez. Entre outros asuntos, actualizamos tamén os datos da Covid nesta área sanitaria e a última hora do gromo da Residencia de Chantada que dispara os positivos no citado concello, mentres se incrementa o número de ingresos nos hospitais, no de Monforte a cifra de pacientes con coronavirus sube a sete.