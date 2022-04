MÁS DE UNO MONFORTE 29/04/2022

Abrimos programa falando con Miguel García, membro da comisión organizadora do Festival Trece Roeis que hoxe anticipan novos nomes de grupos que van a participar deste evento. Os meses de confinamento pola pandemia foron aproveitados polo autor Antón Valcarce para escribir un novo libro de relatos do que nos fala no programa de hoxe e que presenta ás 8 na Librería Agrasar. En vésperas de celebrar o 1º de Maio os representantes de CCOO, sindicato maioritario na zona sur de Lugo, fan un chamamento á participación. Falamos con Mario Docasar, secretario de acción sindical do citado sindicato nesta zona. A ponte que se celebra en varias Comunidades Autónomas anima ás previsións de ocupación na Ribeira Sacra. Repasamos datos con Alexandra Seara, xerente do Consorcio Turístico que remata este domingo as andainas solidarias que organizador para recadar cartos cos que axudar aos desprazados pola guerra da Ucraína.