MÁS DE UNO MONFORTE 29/04/2021

Os traballadores de FCC en Monforte reclamarán un 5% de incremento salarial. Destas e outras melloras que plantexarán na mesa de negociación do novo convenio colectivo falamos con Mario Docasar representante sindical de CCOO que repasa tamén como se preparan para celebrar o 1º de Maio e o congreso provincial que este sindicato celebrar este venres. E cunha xornada sobre música e identidade rematan maña as xornadas de formación que para maiores de 50 anos organizaou en Monforte o concello e a USC. Falamos co profesor Alexandre Sotelino. E no espazo adicado á historia local, co investigador Felipe Aira, abrimos hoxe programa falando das industrias pirotecnias que houbo en Monforte no século pasado.