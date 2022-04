Abrimos repasando novas do sector vitícola co técnico Alfonso Losada. Resultados históricos do club Neka no Campionato Mundial de Taekwondo. Chegan de volta esta tarde a Monforte, no programa falamos co adestrador, José María Vega e con dous dos participantes, Carlos Rei e Aitor Teijeiro. Entre outros asuntos falamos tamén da Feira do Viño de Vilachá que prepara o concello de A Pobra do Brollón para os días 7 e 8 de maio. Repasamos novidades desta edición conversando co alcalde Xosé Lois Maceda.