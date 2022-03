más de uno monforte 25/03/2022

Abrimos programa conversando coa artista de O Incio, Lucía Pérez, recen chegada de Miami onde, entre outras cousas, participou de actividades promocionais do Cocido Galego. As xornadas que adicadas a este prato organizou na Ribeira Sacra a Asociación de Empresarios de Hostalería rematan o domingo e para este sábado teñen organizada unha festa da que falamos con Beatriz Vila, Manuela Fuentes e Pilar Rodríguez. Entre outros asuntos falamos tamén da Feira do viño de Vilachá de Salvadur que se empeza a preparar para maio e do primeiro furancho que abrirá na Ribeira Sacra, no concello de A Pobra do Brollón. Asuntos que repasamos conversando co alcalde do citado concello, Xosé Lois Maceda.