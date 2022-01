MÁS DE UNO MONFORTE 25/01/2022

Abrimos co espazo adicado ao sector vitícola e falamos de novas plantacións co técnico Alfonso Losada e con Victoriano Pérez. A Xunta declara aldea modelo o lugar de Francos en Proendos, no concello de Sober. Falamos delo con Inés Santé a directora xeral de AGADER. Conversamos tamén con Santiago Villanueva, director do Iberik Hotel Balneario Augas Santas de Pantón. Reabriu as súas portas o pasado venres. Repasamos as previsións que teñen para este ano e facemos balance do pasado. Entre outros asuntos, repasamos tamén os últimos datos da Covid na zona.