MÁS DE UNO MONFORTE 23/09/2021

O Cluster da Madeira e o Deseño celebra no Miradoiro de Abadía da Cova o Dia Mundial da Construción Sostible con homenaxe aos autores do citado mirador. Falamos cun deles, Iván Andrés e con José Manuel Iglesias, presidente do Cluster. Entrevistamos á Elena Candia, recentemente reelixida presidenta provincial do PP. Con Carlos Hermida, secretario do Comité de Empresa de Medio Rural e delegado de CCOO na provincia de Lugo, repasamos reivindicacións que plantexan relacionadas cos servizos de extinción de incendios forestais. Entre outros asuntos, falamos tamén dos complementos que por paternidade poden solicitar os pensionistas. O avogado Javier Leiro, repasa cambios lexislativos nesta materia.