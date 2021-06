MÁS DE UNO MONFORTE 22/06/2021

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola, ademáis do técnico Alfonso Losada hoxe contamos tamén con Iván Vázquez, o xefe de área dos Servizos de Extensión Agraria. Repasamos a última hora sobre os danos ocasionados nas viñas polas tormentas da pasada semana. 35 anos cumpre o Hospital Comarcal de Monforte, repasamos, coa directora do mesmo Inmaculada Ramos, os actos que teñen programados para celebralo este mércores. Falamos tamén da campaña de vacinación co coordinador de enfermería do Centro de Saúde de Monforte, con Pedro Sancosmed e escoitamos a valoración que da campaña fai tamén o xerente da área sanitaria Ramón Ares. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, falamos tamén de Tiro Olímpico con Francisco López, secretario do Club de Tiro Cabe.