MÁS DE UNO MONFORTE 22/03/2021

Empezamos a semana con cero ingresos Covid no Hospital Comarcal de Monforte onde teñen en marcha un estudo sobre como detectar precozmente cun análise de sangue os casos de coronavirus que poden derivar en complicacións antes de que estas cheguen. Falamos coas hematólogas Inés Navarro e Ermitas García. E vén de estrearse con éxito de viaxeiros a tempada de viaxes en catamaráns pola Ribeira Sacra. Buscamos máis datos conversando coa deputada da área de Turismo, Pilar García. Empresas con Siltrip tamén se prepara para navegar, niste caso a partir do día 27. Previsións que repasamos con Alejandro Biéitez. Entre outros asuntos, falamos tamén do censo de cegoñas que se está realizando pola comarca de Lemos, con Nancy Blanco, coordinadora destes traballos.

