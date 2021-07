MÁS DE UNO MONFORTE 21/07/2021

Regulación semafórica en marcha para acceder á praia da Cova no concello de O Saviñao. Repasamos esta e outras novas do citado concello conversando co alcalde Carlos Armesto. O incremento no recibo da luz pon en perigo a viabilidade de moitas explotacións gandeiras. Unha situación que denuncia a Asociación de Gandeiros Agromuralla. Falamos con Miguel Bruzos. O humorista Pedro Brandariz participa este venres no Festival de Cine de Monforte e hoxe conversamos con él. Entre outros asuntos repasamos tamén as actividades culturais que teñen organizadas para este verán no colectivo Segredos de Pantón. E sen perder de vista a incidencia da Covid 19 nunha xornada na que seguen aumentado os casos.