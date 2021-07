MÁS DE UNO MONFORTE 20/07/2021

Suprimido o tren directo que circulaba pola maña entre Ponferrada e Vigo por Monforte. Os deputados do PP de Lugo e Ourense reclaman explicacións no Congreso e que se repoña. Falamos co deputado Joaquín García. Suspendida a Feira do Viño de Quiroga aínda que manteñen o resto das actividades culturais. Falamos co alcalde Julio Álvarez. Este mércores inaugúrase o VII Festival de Cine Fantástico de Monforte, repasamos propostas con Carlos Álvarez, co-director do Festival. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, como cada martes abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola acompañados do técnico Alfonso Losada Quiroga.