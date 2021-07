MÁS DE UNO MONFORTE 19/07/2021

Abrimos programa falando da nova xestión no Centro do Viño con Mabel Álvarez. Tamén do obradoiro de ilustración que teñen preparado para a fin de semana coa ilustradora Candela Piñeiro. Pantón abre a piscina municipal o xove, asegura o alcalde que non puideron antes porque non daban atopado socorristas. Con José Luis Álvarez, repasamos esta é outras novas do citado concello. Falamos tamén coa directora xeral de Patrimonio Mª Carmen Martínez Insua, do expediente que preparan para declarar BIC todo o románico da Ribeira Sacra. Son entre outros, asuntos que repasamos da actualidade máis próxima.