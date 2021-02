MÁS DE UNO MONFORTE 19/02/2021

Dous detidos tras unha persecución con titoreo incluído en Monforte. Axuste de contas por tráfico de drogas ou compravenda de coches son as principais hipóteses coas que traballa a Policía. Buscamos a última hora co voceiro deste Corpo Manuel Arias. Conversamos tamén co concelleiro de Cultura Román Rodríguez de visita nas obras que están realizando en Santo Estevo de Ribas de Miño. Coa voceira do PP Kati Varela, repasamos iniciativas que leva ao pleno do próximo luns. Arquivada a denuncia contra o alcalde e o ex secretario do concello de Quiroga por prevaricación e tráfico de influencias, falamos delo co rexedor quirogués Julio Álvarez. E hoxe foi presentada a nova directora do distrito sanitario de Monforte, Inmaculada Ramos. Escoitamos a súa intervención nun acto no que tamén participou o Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que anunciou obras por 1,4 M€.