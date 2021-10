MÁS DE UNO MONFORTE 18/10/2021

Abrimos programa falando do concurso de Proxectos Empresariais "Semente Ribeira Sacra" e das iniciativas premiadas nesta VII edición faiada o sábado. Conversamos con Severino Rodríguez, voceiro da Asociación promotora destes premios. O GDR Ribeira Sacra Courel, ven de resolver a quinta concesión de axudas do Leader. Con Martin Alemparte, xerente do grupo, repasamos as iniciativas máis destacadas. Falamos da I Beca Musical "Luis Nieves", con Rosa Nieves, promotora da mesma e con Sabela Rodríguez, a benefactora da mesma. Son, entre outros, asuntos que repasamos da actualidade máis próxima.