MÁS DE UNO MONFORTE 18/03/2021

Os concellos de Pantón e Sober quedarán en nivel medio de restricións e non poderàn ampliar máis do aforo que teñen estos días en bares e restaurantes. Falamos cos alcaldes dos dous concellos, José Luis Álvarez e Luis Fernández Guitián. Na mesma situación estará tamén Chantada. E reinvindicando máis investimentos para o rural visita hoxe os concellos da comarca de Quiroga o líder dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero. Escoitamos que contaba en Ribas de Sil, que foi o primeiro concello de visitou, e conversamos co alcalde Miguel Sotuela. Entre outros asuntos, como cada xoves, repasamos historia local con Felipe Aira. Falamos hoxe dunha edificación que existiu na Compañía durante varios séculos, con diversas funciòns, e hoxe xa desaparecida.