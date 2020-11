MÁS DE UNO MONFORTE 16/11/2020

LEER MÁS Audios

Abrimos programa conversando con Nuria López que revalidou esta fin de semana o título de campioa de España de atletismo en cadeira de rodas. Coa voceira do PP de Monforte, Kati Varela, repasamos iniciativas que preparan para o próximo pleno, falamos da situación sanitaria de Monforte e do Plan Especial do Casco Histórico. Coa presidenta da Asociación do Camiño de Inverno, Aida Menéndez, falamos da campaña de sinalización do Camiño que teñen en marcha e das discrepancias que sobre este asunto manteñen co concello monfortino e atendemos tamén a campaña de promoción que para o viño da subzona de Amandi prepara o concello de Sober co eslogan Amandízate.