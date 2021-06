MÁS DE UNO MONFORTE 16/06/2021

Abrimos co espazo "Facendo Empresa" que hoxe adicamos a duas empresa que traballan no ámbito turístico. Sacra Activa que fai rutas en catamarán polo Miño e Turisgalicia que hoxe presenta unha APP con información turística sobre a Ribeira Sacra. De visita na zona está Ana Pontón, a voceira nacional do BNG valora a retirada da candidatura deste territorio a Patrimonio Mundial. Conversamos tamén con Marisa Defente, da Asociación de Veciños de Salcedo que coa Comunidade de Montes e o concello de A Pobra poñen en marcha na parroquia unha campaña de escavacións, concretamente nas Penas do Castelo. Entre outros asuntos, repasamos actividades do Xeoparque Montañas do Courel, conversando con Martín Alemparte, coordinador do mesmo.